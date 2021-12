Somohardjo en Setrowidjojo ontvangen hoogste onderscheiding van president Santokhi

De voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo en partijgenoot, Hendrik Setrowidjojo, zijn door president Chandrikapersad Santokhi benoemd tot Groot Officier in de Ere Orde van de Palm.

De heren hebben deze hoogste onderscheiding op zondag 5 december op het presidentieel paleis ontvangen, bijzonderlijk vanwege de 23ste geboorte dag van de PL. Het staatshoofd gaf aan dat deze twee bijzondere Surinaamse burgers gedecoreerd zijn, omdat zij zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt aan ons land op diverse tijdstippen in onze geschiedenis en in diverse hoedanigheden.

Volgens het staatshoofd heeft de PL als politieke partij altijd weer een belangrijke rol gespeeld in de Surinaamse politiek en zich ontpopt tot, de partij die nooit slaapt, zoals ook altijd door haar politieke leider wordt benadrukt.

Santokhi beschreef Somohardjo als een Surinaamse politicus die een grote voorvechter is geweest van de Gotong-royong-filosofie, welke inhoudt een verplichting van het individu jegens de samenleving. “Het idee van Gotong royong is, het delen van lasten tussen leden van de gemeenschap, welke een bijzonder kenmerk is van de PL en haar sociale kracht. Somohardjo heeft zich in de Surinaamse politiek, kunnen opwerpen als een ervaren politicus, en heeft zich enorm verdienstelijk gemaakt, voor de samenleving vanaf 1975 tot heden, op tal van gebieden, waaronder sociaal maatschappelijk werk, politiek, bestuur en organisatie, en religie”, deelde het staatshoofd mede.

De regeringsleider stond ook stil bij de inzet van Setrowidjojo. Die heeft zich volgens de president binnen de samenleving sterk gemaakt, met name op het gebied van politiek, bestuur en organisatie. Hij heeft op diverse ministeries en in diverse functies zijn bijdrage geleverd aan het land. “Al met al kan dus worden gesteld dat Setrowidjojo, evenals Paul Somohardjo zich enorm hebben ingezet en een bijdrage hebben geleverd aan ons land Suriname”.

“Heren, uw beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw in het vervullen van burgerplichten, bijzondere verdiensten op het gebied van wetenschap of kunst, uitzonderlijke verdiensten jegens de Republiek Suriname of haar staatburgers, is zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan. Daarom ontvangt u de onderscheiding tot Groot Officier in de Ere Orde van de Palm”, aldus de president.