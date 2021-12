‘Oud-minister Van Mierlo werkte arrestatie Bouterse in Brazilië tegen’

Voormalig legerleider Desi Bouterse, die in Nederland bij verstek veroordeeld is tot elf jaar cel wegens handel in cocaïne, zou in 1997 opgepakt worden in Brazilië. Bouterse was door een Nederlandse diplomaat gesignaleerd in Brazilië, waarna toenmalig justitieminister Winnie Sorgdrager hem daar wilde laten oppakken.

Haar partijleider en toenmalig minister Hans van Mierlo (Buitenlandse Zaken) wilde Brazilië echter niet laten vragen om aanhouding van de van drugshandel verdachte Bouterse, wegens de relatie met Suriname en omdat hij ‘verliefd’ was op het land. Dat heeft oud-minister Sorgdrager onthuld tegenover NRC.

Toen in augustus 1997 justitiële bronnen via NRC Handelsblad gewag maakten van deze ingreep van Van Mierlo, zei hij de arrestatie niet te hebben gevraagd omdat hij informatie had dat Brazilië niet zou hebben meegewerkt aan een aanhouding van Bouterse.