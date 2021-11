Kennismakingsbezoek Canadese ambassadeur aan minister Walden

Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft de Canadese ambassadeur Mark Berman op 22 november op haar kantoor ontvangen voor een kennismakingsbezoek.

Tijdens de ontmoeting is onder andere naar voren gekomen, dat er gekeken zal worden naar alle mogelijkheden voor het doen van zaken tussen Suriname en Canada. Aan de orde is ook gekomen de Olie en gas industrie in Suriname, waarbij investeerders nodig zijn.

Volgens de ambassadeur heeft Canada ruime expertise op het gebied van landbouw en Mijnbouw. Hij stelt voor om een “business to business” handelsmissie te organiseren, waarbij er ervaring kan worden uitgewisseld.

Walden gaf aan dat binnen de nieuwe relatie tussen beide landen het goed zou zijn om een “roadmap” op te zetten, waarbij beide landen het beste uit kunnen halen. De bewindsvrouw stelt voor om wederzijdse specialisten op het gebied van onder andere handel en ondernemerschap bij elkaar te brengen, zodat ze kennis kunnen uitwisselen voor mogelijke samenwerking.

Daarnaast zullen de aangewezen focalpoints met elkaar afstemmen en een prioriteitenlijst opstellen, waabij het vervolg traject kan worden uitgestippeld.