Vanaf 3 december ‘Comedy Club’ op Amazon Prime Video

Op vrijdag 3 december start ‘Comedy Club’, een nieuwe comedyserie van Amazon Prime Video. Zes Nederlandse top-caberatiers maken hun eigen comedyshow zonder enige restrictie.

In Comedy Club geven Arjen Lubach, Guido Weijers, Ronald Goedemondt, Henry van Loon, Jandino en Roué Verveer hun grappigste, vreemdste en ongewone kijk op mens en maatschappij, stuk voor stuk opgenomen op hun meest favoriete podium in Nederland.

Ze kregen carte blanche om hun eigen comedyshow te maken. De optredens zijn opgenomen op bijzondere podia in Nederland. De zesdelige serie, geproduceerd door NewBe, is vanaf vrijdag aanstaande exclusief te zien op Amazon Prime Video.

De in Suriname geboren Roué Verveer zei afgelopen week hierover: “Vanwege de nieuwe maatregelen kan ik de komende 3 weken niet in de theaters spelen. Maaaarrrrrrr….ik laat jullie niet in de kou. Ik kom bij je in huis,zelfs in je slaapkamer, met mijn Standup Comedy Special ‘Zo Ver, Zo Goed’“.

Bekijk hier een trailer van de serie:

