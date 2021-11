VIDEO: Roekeloos rijdende bromfietser knalt frontaal op auto

In het centrum van Paramaribo vond gisteravond een zware aanrijding plaats tussen een bromfietser en een auto. Dat blijkt uit beelden die een Facebook gebruiker vanmorgen online plaatste.

Op de beelden van Farhad (hieronder) is te zien dat een roekeloos rijdende bromfietser rond 22.35u frontaal op een auto knalt. Te zien is dat hij een aantal auto’s inhaalt op een hoek en daarbij op de weghelft van het tegemoetkomend verkeer terecht komt.

Op die baan komt er een auto aan, die de bromfietser in volle snelheid frontaal raakt. De bromfietser bleef na de klap roerloos op het wegdek liggen (foto). Het is vooralsnog niet duidelijk hoe het met de man is.

Filmpje van het ongeval: