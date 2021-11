Man met graafmachine onderdelen in kruiwagen aangehouden

De Surinaamse politie heeft afgelopen dinsdag een man met graafmachine onderdelen in een kruiwagen aangehouden. Aangezien deze onderdelen (foto) heel zwaar zijn en een hoge economische waarde hebben, bestond het vermoeden dat deze van diefstal afkomstig zijn meldt het Korps Politie Suriname.

Politieambtenaren van het bureau Livorno surveilleerden in de vroege ochtend van dinsdag 23 november in verband met ‘Operatie Tempo’ in omgevingen waar er nagenoeg regelmatig diefstallen plaatsvinden. Bij die gelegenheid zagen zij een manspersoon die in het zwart gekleed was enkele meters verwijderd van de Beekhuyzenweg op de weg staan.

Bij het zien van het politievoertuig koos de man het hazenpad. De wetsdienaren voerden bij deze handeling hun snelheid op reden vervolgens naar de locatie voor het instellen van een onderzoek. Daarbij zagen de politieambtenaren de bekende van de politie Stephan H. (49) met bloot bovenlijf een kruiwagen inhoudende een aantal rupsbanden-rollers van graafmachines voortduwen.

Stephan werd aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. De rupsbanden rollers zijn in beslag genomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Stephan in verzekering gesteld. Aan de opsporing en aanhouding van zijn voortvluchtige kompaan wordt gewerkt.

De benadeelde kan zich van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur v.m. tot 22.00 uur n.m. in verbinding stellen met de politie van voormeld bureau op de telefoonnummers 481941 of 483400 meldt de politie.