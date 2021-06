Alfonsdorp wordt voorzien van elektriciteit

In navolging van verschillende dorpen in Marowijne wordt Alfonsdorp voorzien van 24uur elektriciteit. Het startsein hiertoe is gegeven op 18 juni, middels het heien van een hoogspanningsmast. Vicepresident Ronnie Brunswijk was getuige van dit heugelijk feit (FOTO).

Dit Surinaamse dorp werd in de afgelopen jaren slechts 4 uur per dag voorzien van stroom. Nu zal het tot het verleden behoren, dat de bewoners van deze dorpen slechts van 18:00 uur tot 22:00 uur over stroom beschikken.

Er zal ook vanuit Moengo een hoogspanningskabel worden aangelegd naar Albina, van waaruit de omliggende dorpen zullen worden voorzien. De regering staat volledig achter dit project, omdat hiermee de woon- en leefomstandigheden van de bewoners aanzienlijk verbeterd zullen worden.

Dit project wordt uitgevoerd door de Energie Bedrijven Suriname (EBS). Huishoudens zullen worden aangesloten op het EBS-netwerk en betalen voor de door hen verbruikte energie. Het ligt in de planning om alle dorpen van Marowijne te voorzien van optimale elektriciteit.