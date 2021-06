Boze familie houdt lijkenwagen tegen bij uitvaart

Een familie, die meer dan SRD 30.000 heeft neergeteld voor de uitvaart afgelopen vrijdag van een onlangs overleden vrouw, is niet te spreken over de dienstverlening van uitvaartonderneming Poese. De ontevreden mensen hebben daarom een lijkenwagen van het bedrijf enige tijd tegengehouden om weg te rijden van de begraafplaats, door de weg te blokkeren met een auto.

Volgens een van de familieleden is er veel geld betaald voor een goede service, maar die service zouden zij uiteindelijk niet hebben gekregen. Ook zijn afspraken niet nagekomen; de familie had bijvoorbeeld verzocht om het stoffelijk overschot met een Noah bus te vervoeren. Er werd echter een gewone lijkenwagen gestuurd (foto).

Verder waren de zo geheten dragemans nergens te bekennen en moest de familie een paar keer bellen om te vragen waar ze bleven. Hen werd te kennen gegeven ‘dat ze in de file vaststonden’. Hierdoor moest de familie de kist zelf sjouwen.

De overleden vrouw zat in een rolstoel en aan de familie is medegedeeld dat ze overleden is aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Zij en haar familieden zijn echter niet geswabt. Ook is het huis waar ze woonde met familie niet ontsmet. De familie plaats daarom grote vraagtekens bij de medegedeelde doodsoorzaak. Temeer omdat er extra kosten gemaakt moeten worden om een aan corona overleden persoon te begraven.

Uit frustratie besloot de familie de wagen van Poese tegen te houden aan het verlengde van de Pandit Paltan Tewariweg bij de begraafplaats.