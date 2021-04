Schrijfwedstrijd ‘Mijn gevoelens in COVID-19 tijd’ van start

- Advertisement -

De schrijfwedstrijd ‘Mijn gevoelens in COVID-19 tijd’ is op vrijdag 9 april 2021 van start gegaan middels een kick-off bij de stichting Rumas. De wedstrijd is een initiatief van het directoraat Cultuur. Directeur Roseline Daan zegt dat de COVID-19 pandemie behoorlijke effecten heeft wereldwijd en dus ook in Suriname. Er wordt veel aandacht besteed aan de economische – en zichtbare gezondheidseffecten, echter gaat er veel meer om bij mensen.

Daan wijst erop dat de schrijfwedstrijd een manier is voor Surinaamse jeugdigen om op papier te zetten hoe zij zich voelen. Het is onderdeel van het cultuurbeleid waarvan cultuureducatie, in deze het schrijven, een belangrijk onderdeel is. Dit project is een pilot waarvan het plan is om het in een vervolgfase in samenwerking met het directoraat Algemeen Vormend Onderwijs op alle basis- en VOJ-scholen uit te voeren.

Het project beoogt:

– Het stimuleren van schrijven/dichten op de basis- en muloscholen in Suriname;

– Het realiseren van de bewustwording onder de leerlingen over mogelijkheden binnen de kunst- en cultuursector en

– Het opzoek gaan naar ‘verborgen’ talenten en het stimuleren hiervan om het verder te ontwikkelen.

Er doen 75 jeugdigen van kindertehuizen, scholen, buurtorganisaties en scholen mee aan de wedstrijd. Enkele hiervan zijn de Nassy Brouwerschool, O.S. 4 Meerzorg, kinderopvanghuizen Arya Dewaker en Hoop voor Kinderen. De afdeling Culturele en Creatieve Vorming van het directoraat is belast met de coördinatie. Hoofd van de afdeling CCV George Struikelblok zegt dat het van jongs af aan stimuleren en ontwikkelen van talenten voordelen heeft op latere leeftijd.

Struikelblok legt uit dat de wedstrijd aanvankelijk in de Congreshal zou plaatsvinden. Vanwege de verscherpte Covid-19 maatregelen is de aanpak gewijzigd waarbij er niet langer een grote groep bij elkaar komt. De werkwijze nu is dat een team van deskundigen naar de verschillende locaties gaat. De 5 tot 10 geselecteerde jeugdigen, in de leeftijdsklasse 12 tot en met 16 jaar schrijven ter plekke, waarna de jury bestaande uit de schrijvers Indra Hu, Sherwin Valies en Diëgo Lapar de stukken in ontvangst nemen ter beoordeling. Daaruit zullen drie winnaars per categorie (12 – 14 jaar – 15 en 16-jarigen) gekozen worden. Hij wijst erop dat elk kind een certificaat van deelname ontvangt.

Indra Hu van de stichting Rupsje Regenboog, heeft ter gelegenheid van de activiteit 60 infoboeken over Covid-19 voor kinderen en jeugdigen geschonken.