In navolging van Suriname, krijgt Nederland waarschijnlijk ook een avondklok. Dat is zojuist bekend gemaakt op een persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De jonge, over extra coronamaatregelen. Als de Tweede Kamer instemt gaat de avondklok gelden van 20.30 uur tot 04.30 uur.

En vanaf zaterdag is er een vliegverbod voor VK, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika, dus ook voor bijvoorbeeld Suriname.