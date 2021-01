Vader verkracht 14-jarige dochter in Suriname

Een vader zou zijn 14-jarige dochter hebben verkracht in Suriname. Vrijdag is er hiervan aangifte bij de politie gedaan, meldt Times of Suriname.

De ouders van de tiener wonen niet meer samen. De vader haalde zijn dochter op gezette tijden af om bij hem te logeren. Op een gegeven moment wilde het meisje niet meer met hem mee. De moeder vond het vreemd en besloot haar dochter te ondervragen.

Het slachtoffer verklapte toen dat haar vader haar tweemaal heeft misbruikt: een keer in augustus en de andere keer in oktober. Volgens de 14-jarige is alles tegen haar wil gebeurd, schrijft Times.

De vader zou zijn dochter eerst aan haar borsten en geslachtsdeel hebben betast en daarna hebben misbruikt. Het onderzoek duurt voort.