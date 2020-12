Politieman en onderneemster aangehouden voor diefstal skidder

De Surinaamse politie heeft politieambtenaar V.N. op zondag 22 november in verzekering gesteld. In de woning van de politieman werden onderdelen teruggevonden van een ontvreemde skipper. Ook de 32-jarige onderneemster A.A., die de skidder aan ene A.I. (40) verkocht, is aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De 40-jarige eigenaar van de skidder A.I. deed op vrijdag 13 november aangifte tegen de 32-jarige onderneemster bij de recherche van regio Oost. Hij verklaarde dat A.A. in het jaar 2017 een Skidder aan hem heeft verkocht met als voorwaarde dat het saldo in twee termijnen betaald moest worden.

Toen de termijn verstreken was en de koper zich niet had gehouden aan zijn afspraak maakte A.A. een zaak aanhangig tegen hem. Alvorens de rechter met het proces was gestart, betaalde de koper het volledig bedrag aan de onderneemster.

Echter gaf A.A. de rechter dit niet door, waardoor de rechter een vonnis deed uitgaan dat A.A. zich de skidder weer mocht toe-eigenen. Dit leidde ertoe dat de koper A.I. ook een zaak aanhangig maakte, waarbij in augustus 2019 het vonnis in zijn voordeel uitviel en moest de skidder weer aan A.I. worden afgestaan.

De onderneemster vertikte de skidder af te staan aan de koper en wilde niet aangeven waar de skidder was. A.I. ging zelfs op onderzoek uit en na enige tijd kwam hij erachter dat zijn Skidder bij een monteur te Poesoegrunu was beland. Echter ontbraken er heel wat onderdelen.

De onderneemster werd opgespoord en op donderdag 19 november aangehouden. Zij verklaarde een goede kennis van haar, die politieman is, gevraagd te hebben de onderdelen weg te halen, omdat zij problemen had met haar familie over de skidder.

Op grond hiervan werd de politieambtenaar V.N. eveneens opgespoord en op zondag 22 november in verzekering gesteld. In de woning van de politieman zijn de onderdelen terug gevonden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de twee verdachten A.A. en V.N. in verzekering gesteld meldt de politie.