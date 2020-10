Man (55) brengt zus kapverwondingen toe na woordenwisseling

De politie in Suriname heeft een 55-jarige man aangehouden en ingesloten voor mishandeling en vernieling. De verdachte kreeg een woordenwisseling met zijn zus en bracht de vrouw met een scherp voorwerp kapverwondingen toe.

Tijdens de ruzie probeerde de zus zichzelf in veiligheid te brengen, toen zij opmerkte dat de verdachte Jozef C. een scherp voorwerp nam. Om erger te voorkomen rende het slachtoffer een woning van een tante binnen en deed de deur van de woning op slot meldt de Surinaamse politie.

Ondanks de deur op slot was, trapte Jozef de deur in, drong de woning binnen en bracht zijn zus de verwondingen toe. Hij is op woensdag 14 oktober, door wetsdienaren van post Sneisi Kondre, aangehouden en overgedragen aan de recherche van regio Oost.

De verdachte Jozef werd voorgeleid en is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Suriname.