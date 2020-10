Minister Achaibersing erkent verbeteren werkomstandigheden douanekorps

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning erkent dat er verbetering moet komen in de werkomstandigheden van de douane in Suriname. Hij heeft een wensenpakket van de douanebond ontvangen en zegt dat er nagegaan zal worden in welke mate en op welke wijze het korps tegemoet kan worden gekomen. De bewindsman heeft op dinsdag 13 oktober een kennismakingsbezoek gebracht aan de douane.

Achaibersing huldigt het principe dat iedereen zijn werk moet kunnen doen en dat daar de omstandigheden voor gecreëerd moeten worden. Hij noemt hierbij de werkplek, bezoldiging en attributen. “Het moet zodanig zijn dat mensen met plezier naar hun werk komen en het werk naar behoren doen”, zegt de bewindsman. Echter benadrukt hij ook dat de regering momenteel niet in de omstandigheid zit dat zij alles kan faciliteren. Hij vraagt daarom redelijkheid en billijkheid van eenieder en ook dat iedereen een steentje bijdraagt en zodat het beter gaat. “Als we het beter hebben, dan zijn veel meer dingen mogelijk.”

Op de vraag of er ook voor de douane een managementteam geïnstalleerd zal worden, zegt de bewindsman dat er gekeken wordt naar alle instituten waar het management versterkt kan worden. “Ook naar de douane kijken we wat we kunnen om het werk beter te doen en een stukje upgrading te brengen. Dus als het nodig is om die ondersteuning te brengen dan gaan we dat doen. Ik denk niet dat iemand daarop tegen kan zijn.” De bewindsman is bereid het gesprek met het korps aan te gaan. “We gaan dan kijken waar de angels liggen en proberen die eruit te trekken.”