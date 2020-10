Opening van Suriname’s nieuwste apotheek: Service Apotheek

‘Gedreven door gezondheid’ is de slogan van de nieuwe apotheek in Suriname, genaamd Service Apotheek. Maandag vond de soft opening van deze apotheek plaats in de Hermitage Mall – unit 25, naast het filiaal van DA Drogisterijen. “Met de komst van Service Apotheek dragen wij bij aan de ontwikkelingen duurzaamheid van servicegerichte gezondheidszorg,” geeft het directieteam van Service Apotheek aan.

Service Apotheek verbindt technologie en het leveren van medicijnen aan het verlenen van zorg en service en gaat hierbij verder dan de gewone apotheek. Samen met DA Drogisterijen is dit een uniek concept van farmaceutische zorg waar aandacht voor de klant centraal staat. “Zie het als een one-stop shop waar klanten hun inkopen kunnen doen bij DA, in afwachting op hun medicijnen van de apotheek. We vullen elkaar aan. Onze gezamenlijke kracht zit in de wijze hoe wij de service aanbieden,” voegt Arthuro Rodrigues, directeur van DA Drogisterijen en Service Apotheek, toe.

De apotheek gaat mee met de huidige technologische ontwikkelingen zoals het aanbieden van optimale service via Whatsapp en Facebook. Hiernaast introduceren zij binnenkort hun delivery service waarvan klanten gebruik kunnen maken voor het leveren van hun medicijnen. “Ons doel is om alvastoperationeel te zijn. De volgende fase is de introductie van onze delivery service,” tipt Rodrigues enthousiast.

Medicijngebruik is maatwerk, omdat ieder mens anders is. Om voor iedereen de juiste medicijn te vinden, is deskundigheid nodig. Service Apotheek beschikt over bekwame medewerkers en een deskundige apotheker op locatie.