KLM vanaf nu twee keer per week van Suriname naar Nederland

De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) heeft woensdagavond laten weten dat ze vanaf nu twee maal per week op de route tussen Paramaribo en Amsterdam zal vliegen. Deze vluchten zullen worden uitgevoerd met een B787-9 / 10.

Het vluchtschema zal er, onder voorbehoud van wijzigingen, als volgt uitzien: Op de maandag en vrijdag is de aankomst in Paramaribo om 15:00. Op dinsdag en zaterdag vertrek uit Paramaribo met de KL714 om 18:00.

Passagiers hoeven zich niet te melden bij de Nederlandse Ambassade maar kunnen een ticket kopen online via www.klm.sr, via email pbmreservations@klm.com of bij het KLM kantoor aan de Hofstraat 1. Passagiers kunnen op deze website checken of ze naar Nederland kunnen reizen.

“Omdat de veiligheid van u, de crew en onze employees voorop staat, adviseren wij u zich te houden aan de protocollen en maatregelen opgesteld door de overheid, luchtvaart maatschappij en luchthavens. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.klm.sr en voor een duidelijk beeld van de maatregelen op Schiphol en aan boord naar onderstaand YouTube filmpje” zegt de maatschappij.