COVID-19 update: aantal doden stijgt met 1 naar 101

Het aantal mensen dat in Suriname is overleden aan de gevolgen van COVID-19 is woensdag met 1 gestegen naar 101. Dat blijkt uit de nieuwe gegevens van de teller op de officiële COVID-19 website. In de afgelopen 24 uur zijn 20 personen positief getest op het gevreesde virus en 19 patiënten genezen verklaard. Er zijn momenteel evenveel actieve cases als gisteren, namelijk 118.

Inmiddels heeft de Surinaamse arbeidsinspectie een aanvang gemaakt met inspecties op de naleving van COVID-19 preventieprotocollen. Het gaat hierbij om bedrijven in sectoren met een hoog besmettingsrisico.

De spits werd afgebeten bij de casino’s die maandenlang de deuren gesloten moesten houden om verspreiding van de ziekte onder bezoekers en het personeel te voorkomen.