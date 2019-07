Het Elsje Finck Sanichar College (COVAB) in Suriname heeft noodgedwongen de start van de basisopleidingen (Verpleegassistent, Ziekenverzorging en MBO- Verpleegkunde) in oktober verschoven naar maart 2020. Dit komt omdat er een tekort is aan stageplekken en grote groepen studenten die moeten afstuderen nog geplaatst moeten worden. Hieronder de bekendmaking over het besluit:

