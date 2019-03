‘Bigi Boi’ uit Suriname komt in juni uit tegen ‘Pretty Boy’ uit de VS

PARAMARIBO, – De Surinaamse MMA-vechter Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik neemt het op 22 juni 2019 op tegen de Amerikaan Allen ‘Pretty Boy’ Crowder. Dat heeft de vechter uit Suriname afgelopen week bekend gemaakt. Het wordt zijn tweede gevecht in de Ultimate Fighting Championship (UFC).

Begin februari debuteerde Rozenstruik, die op zondag 17 maart zijn verjaardag vierde, bij de UFC. Hij nam het toen op tegen de Braziliaan Júnior Albini in de Braziliaanse stad Fortaleza. Daar won hij van Albini met een technical knock-out.



Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd is Crowder niet de eerste de beste tegenstander. De 29-jarige Amerikaan heeft dertien MMA-gevechten achter de rug, waarvan hij er tien won en drie verloor. ‘Pretty Boy’ heeft twee keer bij de UFC gevochten. Hij won één partij en verloor de andere.

Rozenstruik is na zeven MMA-partijen nog ongeslagen. De partij tegen de Amerikaan vindt plaats op 22 juni tijdens UFC Fight Night 153 in Greenville, South Carolina in de VS en wel in de Bon Secours Welness Arena.