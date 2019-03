Politie Suriname houdt crimineel aan die man beroofde van geld bestemd voor RVb

PARAMARIBO, 17 mrt – Één van de criminelen die een man in Suriname zou hebben beroofd van geld bestemd voor Rij- en Voertuigenbelasting (RVb), is door het Arrestatie Team van de Surinaamse politie aangehouden. Het gaat om Geon J. heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt. De politie publiceerde ook zijn foto.

De benadeelde stond voor het bedrijf van de EBS aan de Saramaccastraat om de Rij-en Voertuigenbelasting te betalen. Op camerabeelden (zie onder) is te zien hoe Geon en drie andere verdachten het strafbaar feit plegen.

Na in beeld te zijn gebracht is Geon, te Land Van Dijk, afgelopen woensdag aangehouden en overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die belast is met het verder onderzoek. Geon is door de politie opgesloten na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie. Er wordt gewerkt aan de aanhouding van zijn kompanen. Hieronder een interview met het slachtoffer: