Academisch Ziekenhuis maakt Hoornvliestransplantaties mogelijk in Suriname

PARAMARIBO, 18 mrt – Het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo (AZP) kan sinds kort zelf hoornvliestransplantaties uitvoeren in Suriname. Met deze operaties heeft het AZP een belangrijke stap gezet in het verder verhogen van de kwaliteit van de oogheelkundige zorg in Suriname.

Onlangs zijn de eerste vijf lamellaire hoornvliestransplantaties verricht in Suriname. Bij dit type transplantaties worden niet alle lagen van het hoornvlies vervangen, maar slechts de flinterdunne aangedane binnenste laag. En dat gewoon in Suriname.

De operaties zijn verricht door oogarts Cindy Forster-Pawiroredjo met ondersteuning van Tom van Goor oogarts en hoornvlies specialist uit het Oogziekenhuis Rotterdam. Het AZP bracht vanmorgen onderstaand filmpje hierover uit.

Hoornvliestransplantaties zijn nu ook mogelijk in het AZP. Bekijkt u het volgend verslag om meer te weten te komen: