Betere leefomstandigheden voor man met zeldzame ziekte in Suriname

PARAMARIBO, 26 sep – Een zeldzame ziekte hebben in Suriname is zeker geen pretje. Helemaal als je rond moet komen van slechts 325 SRD per maand. Dat is de wereld van de 52-jarige Troenokarijo die lijdt aan neurofibromatosis, een zeldzame ziekte welke zich uit in knobbels over zijn gehele lichaam. Hij leefde in wat hij zelf noemt ‘een varkenshok’ zonder bad en toilet, maar daar is een enorme verandering in gekomen!

Zijn woonruimte is sinds kort gerenoveerd, ingericht en voorzien van elektriciteit en water. John Kasdjo die door het Peace Corps is getraind, nam het initiatief om de slechte woonsituatie aan te pakken. De Paulus Kasim Samijo Stichting heeft de aanzet gegeven voor de renovatie.

Troenokarijo is erg blij dat zijn woonsituatie heel erg is verbeterd. “Ik leef met plezier in mijn huis. Het was niet mooi om te zien waarin ik woonde en daarom schieten woorden me tekort om de mensen te bedanken die hebben geholpen.”

Bekijk ook de reportage van Apintie TV: