ROTTERDAM, 27 sep – In Nederland is de Hindoestaanse zanger Ricardo Lachman, ook wel bekend als RickStarr, vandaag 27 september in een Rotterdams ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Lachman was een bekende muzikant in de Hindoestaanse muziekwereld. Zo was hij oud zanger van de Haagse band GENTLE. Onder zijn artiestennaam ‘RickStarr’ trad hij ook solo of met andere bands op. Ricardo Lachman is 51 jaar geworden en laat 2 jonge kinderen achter.

