Regeringen van Suriname en China werken aan luchtvaartverdrag

PARAMARIBO, 24 sep – Suriname en China zullen een luchtvaartverdrag voorbereiden. Dit zegt minister Yldiz Pollack-Beighle na het bezoek van haar Chinese collega Wang Yi. De twee landen zien best been in een goed gestructureerde luchtvaartverbinding. Daar zal de komende tijd druk aan gewerkt worden. De eerste afspraken zijn reeds gemaakt. China blijft erbij dat Suriname een goede hub of springplank is naar het Caribisch gebied en Zuid-Amerika.

Daar zal flink gebruik van worden gemaakt. “Omdat het land strategisch is gepositioneerd om te functioneren als knooppunt tussen de Caribische en Latijns-Amerikaanse regio en China”, zei Pollack-Beighle tijdens een persconferentie. Vooral toerisme en handel moeten voordeel kunnen halen uit het intensievere luchtverkeer. Suriname verwacht veel van een eventuele overeenkomst en zal zich er ook voor inzetten.

Tijdens het bezoek van Wang Yi is een overeenkomst getekend op het gebied van economische en technische samenwerking. Ook is een overeenkomst getekend voor training van studenten van het Diplomatiek Instituut van Suriname door Chinese deskundigen. Wang Yi zei dat Suriname behoort tot de beste vrienden van China. De betrekkingen tussen beide landen kunnen als voorbeeld worden gesteld.