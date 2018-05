Rotary International President op bezoek in Suriname

PARAMARIBO, 24 mei – Ian Riseley, Rotary International President, is op bezoek in Suriname. Hij heeft woensdag een persconferentie gegeven in het Waaggebouw. De top Rotarian heeft als speerpunten milieu en behoud van de natuur, agendapunten waaraan de organisatie veel aandacht geeft in Suriname.

Riseley heeft, als symbool dat Rotarians een bijdrage leveren, gevraagd dat alle clubs per lid een boom planten. In de 65 jaren dat Rotary actief is in Suriname, is dit de eerste keer dat een Internationale President van de organisatie op visite is.

De wereldwijde organisatie, wordt vertegenwoordigd in 200 landen en telt zo’n 1,2 miljoen leden verenigd in meer dan 35.000 clubs. De Rotarians in Suriname ervaren het bezoek als een grote eer.