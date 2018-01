Female DJ en producer C Futego brengt EP uit

27 januari 2018 | |

Female DJ en producer C Futego uit Suriname gaat dit jaar haar eerste EP ‘For You’ uitbrengen. C Futego die eigenlijk Chantal Hewitt heet, timmert al langer 2,5 jaar aan de weg als DJ. Zij heeft in haar korte DJ carrière succesvolle optredens gedaan in het buitenland waaronder: Nederland, Aruba, Curaçao en de Verenigde Staten van Amerika. In 2015 is zij begonnen met het produceren van eigen nummers. Haar eerste officiële single heet ‘The Heat’.

“Mijn EP bestaat uit vier nummers. Ik ben er heel erg blij mee, want heb bijna alle teksten zelf geschreven en hoop hem heel snel te releasen. Het liefst voor 1 februari”, vertelt ze . De single ‘F*** No (Not Me)’, die door de Rebecca Maria wordt vertolkt is een voorproefje van haar EP die binnenkort op alle internationale sites te streamen is.

Voor de vrouwelijke DJ en producer is het uitbrengen van een EP is een droom die werkelijkheid wordt. C Futego wil met Rebecca Maria, die ook op haar vorige single ‘Show You’ te horen was, zoveel mogelijk muziek maken. “We gaan nu werken aan haar eigen EP, zodat zij haar debuut kan maken als solo zangeres.” (Foto / Facebook C Futego)