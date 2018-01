Advocaat Don Ceder op belangrijke lijst blad Forbes

27 januari 2018 | |

Advocaat Don Ceder is door het blad Forbes geplaatst op een lijst met de dertig meest invloedrijke en inspirerende jongeren in Europa: ’30 Under 30′ gezet, in de categorie ‘Law en Politics’. De internationale lijst ’30 under 30′ kent enkele illustere voorgangers: Nobelprijswinnaar Malala Yousafzai, actrices Emma Watson en Margot Robbie, artiesten Selena Gomez en The Weeknd en atleten Michael Phelps en Simone Biles.

Don Ceder is geboren en getogen in de Amsterdamse Bijlmer, als kind van een Surinaamse vader en een Ghanese moeder. Hij doorliep vlot het gymnasium en ging op zijn zeventiende rechten studeren aan de VU, met het doel om advocaat te worden. Toen hij eind 2013 afstudeerde, was de markt voor advocaat-stagiaires echter krap. Ceder stortte zich daarom eerst op een ander project: het juristenkantoor Anti Incasso dat al snel landelijke bekendheid kreeg.

Naast zijn dagelijkse werk is hij lijsttrekker voor de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart en is hij duo-commissielid in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ceder is door Forbes gekozen vanwege zijn inzet voor de schuldenproblematiek. Dit doet hij onder meer vanuit zijn eigen advocatenbureau, waarbij hij cliënten uit de ‘neerwaartse spiraal’ van schulden wil helpen.

Don Ceder afgelopen week bij De Wereld Draait Door: