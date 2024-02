Rover gooit steen naar hoofd 51-jarige Nederlander in Suriname

Een 51-jarige Nederlander in Suriname is in de nacht van dinsdag op woensdag 14 februari gewond geraakt, nadat een man een steen tegen zijn hoofd gooide.

De aangever zat in zijn garage aan de Curitibastraat toen hij op een gegeven moment werd aangevallen door een man, die vanuit de straat een steen in zijn richting gooide.

Als gevolg daarvan liep het slachtoffer een barstwond op aan de rechterkant van zijn voorhoofd en verloor het bewustzijn.

De dader zag dat de man op de grond viel en rende het huis van de buitenlander binnen. Hij maakte een geldbedrag van 1.000 Surinaamse dollar (SRD) buit.

De politie van Munder werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.