16-jarige leerling slaat tanden medeleerling kapot

De politie in Suriname heeft afgelopen maandag een 16-jarige leerling van VOJ Houttuin aangehouden. Hij zou de tanden van een medeleerling kapot hebben geslagen.

Uit het politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat een leerlinge, die de 16-jarige Ashitosh K. als zijn zusje beschouwt, vaak door de medeleerling werd gemolesteerd.

K. confronteerde de medeleerling hiermee hetgeen resulteerde in een handgemeen. De 16-jarige die karateka is, heeft de medeleerling daarbij een vuistslag in het gelaat toegebracht waardoor twee van z’n snijtanden zijn gebroken.

Hij werd door de politie van Houttuin aangehouden.

In overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in vrijheid gesteld nadat de ouders van de verdachte de medische kosten van het slachtoffer hebben bekostigd.