Amoksi: ‘Geen klassenjustitie bij aanhoudingsprocedure Bouterse en Dijksteel’

Er is volgens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname geen sprake geweest van klassenjustitie, wanneer gekeken wordt naar de trage manier waarmee justitiële autoriteiten over zijn gegaan tot uitvoering van het vonnis van het Hof van Justitie tegen de voortvluchtige veroordeelden Desi Bouterse en Iwan Dijksteel.

Hij ontkent dat er te veel ruimte voor de twee veroordeelden is opengelaten om te kunnen vluchten. “In deze zie ik geen elementen van klassenjustitie. Het is de manier hoe het vonnis is gewezen en die procedures zijn in acht genomen. In dit geval is er geen gevangenneming ter terechtzitting gelast”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Amoksi maakte een vergelijking met de procedures na de veroordeling van andere ex-politieke ambtsdragers. Daar zijn er ook op dezelfde manier afspraken tussen het Openbaar Ministerie en de advocaat gemaakt, waarna die zich conform de afspraak hebben aangemeld om hun straf uit te zitten.

Alleen in dit geval lijkt het voorlopig nog mis te gaan. “Er is overleg geweest tussen het OM en de raadsman van de heren die nog buiten zijn. Je gaat ervan uit dat wanneer een advocaat van een veroordeelde overleg voert met het OM, je hun dan op hun woord mag geloven. Dit is dus dan niet het geval”, aldus de minister.

Hij stelde nog geen rapportage te hebben gehad over de huiszoeking bij Dijksteel aan de Arnoldstraat, en Bouterse aan de Patrijsstraat op Leonsberg.

Amoksi ontkende ook dat er sprake is geweest van klassenjustitie in de zaken van de voortvluchtige Joel ‘Bordo’ Martinus en ex-Financiënminister Gillmore Hoefdraad. Beide mannen hebben ook de kans gehad om het land uit te vluchten.

Bordo, die nationaal en internationaal wordt gezocht voor drugs gerelateerde misdrijven, is nog steeds actief via zijn Facebook-pagina. Volgens Amoksi is Hoefdraad bij verstek veroordeeld, omdat hij niet op de strafzitting aanwezig was.