Man komt erachter dat stiefdochter en haar neef seks hebben tijdens logeren

Een 20-jarige student in Suriname is door de politie in verzekering gesteld omdat hij drie jaar lang seks zou hebben gehad met zijn thans 17-jarige nicht, waar hij af en toe ging logeren. Het meisje was 14 jaar toen het begon.

De stiefvader merkte op dat wanneer de neef op bezoek kwam, hij vaak met zijn nicht in haar slaapkamer sliep. Hij vermoedde dat er iets gaande was tussen de twee en stelde een onderzoek in.

De man controleerde de telefoon van zijn stiefdochter en kwam expliciete beelden tegen van zijn stiefdochter en neef, waarop te zien is dat ze seks met elkaar hadden.

Het meisje werd hiermee geconfronteerd en vertelde dat dit sinds haar 14e gaande was.

De zaak belandde uiteindelijk bij de Surinaamse politie waarbij de 20-jarige jongeman na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering werd gesteld, wegens seks met een minderjarige.