OM digitaliseert proces voor aanvragen vuurwapen in Suriname

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft deze week een geheel gedigitaliseerd proces voor het aanvragen van vuurwapens gelanceerd. Deze speciale link op de website van het OM, maakt het indienen van aanvragen gemakkelijker dan ooit.

De applicatie die gebouwd is door e-Government is de 1ste applicatie die gekoppeld is met de Digitale-ID (authenticator) van e-Government. Het Digitale-ID systeem van e-Government is gekoppeld met de Centraal Burger Administratie database van CBB, een voorziening die mogelijk is geworden dankzij een MOU tussen e-Government en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Deze vernieuwing maakt het indienen van CBB-documenten overbodig en zal het bovendien binnen afzienbare tijd mogelijk zijn om betalingen moeiteloos online te verrichten.

De digitalisering stelt Surinaamse burgers in staat het gehele traject van aanvraag tot beoordeling online te volgen. Het systeem genereert automatisch de nodige beschikkingen, en er wordt actief gewerkt aan het opnemen van verlengingen in het systeem. De Procureur – Generaal (PG) zal de beoordeling digitaal uitvoeren, waardoor het proces efficiënter wordt.

Het OM doet een dringend beroep op de burgerij om geen betalingen te doen aan derden voor een versnelde afhandeling. Het volledige traject van aanvraag tot beoordeling is transparant en staat niet open voor bemiddeling.

In geval van benadering voor betaling wordt verzocht dit schriftelijk te melden aan de PG, waarna onmiddellijk een strafrechtelijk onderzoek zal worden ingesteld.

Met deze digitalisering streeft het OM naar een gebruiksvriendelijk, transparant en efficiënt proces voor vuurwapenaanvragen. Aanmaak van een digitale ID kan via deze link.