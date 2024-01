Essed vraagt alertheid veiligheidsdiensten: “Indicatie dat men onlusten teweeg wil brengen”

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden rondom de 8 decembermoorden in Suriname, roept de veiligheidsdiensten op om alert te zijn.

“Omdat ik wel indicaties heb dat men eropuit is om onlusten in dit land teweeg te brengen de komende dagen. En dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Ik verwacht ook niet dat grote delen van de bevolking daaraan gaan meedoen, maar het kan wel aanleiding zijn voor een paar heethoofden om zich te richten tegen personen of goederen, wat ernstige leed of schade tot gevolg kan hebben.

Dus ik doe een dringend beroep aan de diensten, want er zijn scenario’s in de maak”, zei Essed woensdag in ABC Actueel. Volgens de advocaat kunnen de Surinaamse veiligheidsdiensten zich tot hem wenden indien zij inlichtingen daartoe nodig zouden hebben.

Essed uit zijn bezorgdheid over de ‘politieke rotzooi’ die men naar zijn zeggen wil gaan creëren. Dit zou gebruikt worden om de detentie van Desi Bouterse en overige veroordeelden te verhinderen.

“Maar voor het overige, strafrechtelijk is alles oké. Ik maak me helemaal geen zorgen over het uitvoeren van het vonnis op de wijze waarop het volgens onze wet moet”, aldus de advocaat.

Nu het Openbaar Ministerie het verzoekschrift van het nieuw advocatenteam van de veroordeelden heeft afgewezen, verwacht Essed dat er spoedig een kort geding door deze advocaten zal worden ingediend. Maar welke procedure het ook wordt, deze zal volgens Essed geen schijn van kans hebben.

“Nul komma nul. Ons strafrecht heeft een gesloten systeem van rechtsmiddelen. Het aantal rechtsmiddelen om op te komen tegen een vonnis zijn limitatief in de wet opgesomd en de procureur-generaal heeft die keurig in haar brief op een rijtje gezet”, aldus Essed.