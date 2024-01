Nieuw advocatenteam Bouterse gaat voorlopig niet in op verzoekschriften

De groep advocaten die maandag 8 januari verzoekschriften in het 8 december-proces heeft ingediend, gaat vooralsnog niet inhoudelijk in op deze verzoekschriften.

In een perscommuniqué hebben de advocaten mr. M. Castelen, mr. M. Dubois, mr. M. Misiedjan, mr. N. Van Dijk en mr. D. Veira bevestigd dat zij verzoekschriften hebben ingediend bij de procureur-generaal, de president van het Hof van Justitie van Suriname en de minister van Justitie en Politie.

Uit de documenten komt naar voren dat de advocaten zich beroepen op de in 2012 gewijzigde amnestiewet, waaronder Bouterse en andere verdachten vrijuit gingen. Het Constitutioneel Hof oordeelde in 2021 dat die wet niet van toepassing is.

Volgens de advocaten zijn er destijds juridische fouten gemaakt. Daarom is er nu gevraagd om de uitvoering van het vonnis tegen hem en de andere veroordeelden te stoppen.

Het nieuwe advocatenteam heeft laten weten dat ze uit egards naar de desbetreffende autoriteiten, die nog moeten reageren, vooralsnog niet inhoudelijk op de verzoekschriften zullen ingaan.