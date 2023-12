Gewapende roofoverval in woning: buit 10.000 USD en 50.000 SRD

Drie criminelen hebben zondagavond een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Gongrijpstraat in Suriname. Ze hebben daarbij 10.000 USD, 50.000 SRD en persoonlijke spullen weggenomen.



De redactie van Waterkant.Net sprak met de benadeelde die vertelde dat hij zelf niet thuis was, maar een vriend op dat moment alleen in het huis was. Hij werd overmeesterd door drie rovers die gewapend waren met een vuistvuurwapen, een hamer en een mes.



De eigenaar werd rond 19.15u gebeld door zijn vriend die hem doorgaf dat hij overvallen was in de woning. De man reed na het telefoontje meteen naar huis, waar alles overhoop gehaald was (foto). Uit zijn kamer werden de geldbedragen weggenomen.

De vriend was mishandeld door de rovers en liep verwondingen op. Hij ging samen met de eigenaar naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.



De Surinaamse politie was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.