President Santokhi: “Hoge prijzen in winkels hebben te maken met factoren buiten Suriname”

“De hoge prijzen in de winkels hebben te maken met factoren buiten Suriname zoals de oorlogen die zorgen voor importinflatie. Het is mijn verantwoordelijkheid om het land zodanig te leiden dat het volk dat in mij vertrouwt het goed heeft. Ik heb samen met mijn team een strak fiscaal en monetaire beleid gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat het IMF recentelijk in zijn Staff Level Agreement heeft aangekondigd dat de inflatie tegen het einde van 2024 onder de 20 procent zal liggen. Dit betekent dat de samenleving meer zal kunnen kopen met haar geld”, zegt president Chandrikapersad Santokhi.

Het staatshoofd zegt verder dat in de tussentijd personen die het moeilijk hebben tegemoet gekomen worden door goedkoop basisproducten aan te bieden via het Food Basket project. Volgens hem worden bij dit project negen producten waaronder aardappelen, uien, knoflook en gele erwten tegen een lagere prijs aangeboden en binnenkort wordt het aantal uitgebreid naar 20 producten. De food baskets zijn nu op het Veerplein van Commewijne, te Apoera, Wageningen, Meerzorg en Moengo.

“Wanneer mensen werken, maar met hun salaris toch weinig kunnen kopen, is dat voor elke president een groot zorgpunt. Dit probleem houdt mij nachten wakker, maar ik ben vastberaden te werken zodat basisgoederen in de winkels betaalbaar worden. We zijn nog niet overal, maar de regering doet er alles aan om burgers tegemoet te komen”, aldus de president.

Volgens Santokhi komt het land langzaam uit het dal en zullen producten in de winkels weer betaalbaar zijn.