Automobilist stopt om te plassen en wordt beroofd

Een 53-jarige automobilist, die afgelopen nacht langs de weg stopte om te plassen, is daarbij door drie criminelen beroofd. Dit gebeurde rond 01.00u aan de Cattleyastraat in Suriname.

De daders maakten onder bedreiging van een vuistvuurwapen een grijze Toyota Vitz, 40.000 Surinaamse dollars, een horloge, mobiele telefoon, documenten en autobescheiden buit.



Volgens de autobestuurder reed hij over bovengenoemde straat toen hij hoge nood had. Hij parkeerde zijn bedrijfsauto langs de weg en stapte uit om te urineren.

Plotseling werd hij overrompeld door de daders, die hem vermoedelijk hebben achtervolgd in een grijsgelakte Toyota Blade. Na de daad reden ze in de Vergeetmijnietstraat en daarna in de Phloxstraat.



Het slachtoffer kreeg hulp van een buurtbewoner die de politie voor hem inschakelde.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.