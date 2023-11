Caribbean Christmas Party met 2-Remember in Sir Winston Club Rijswijk

Over precies een maand, op zaterdag 23 december 2023, luiden we Kerst in en nodigen we je uit om samen de magie van de Kerstdagen alvast te vieren. Stap in de feestelijke sfeer en omarm de kerstvreugde op onze gezellige Caribbean Christmas Party in de Sir Winston Club Rijswijk!

Laat je betoveren door de heerlijke live muziek van de populaire formatie 2-Remember terwijl we samen proosten op vriendschap en geluk. Tussendoor draaien onze top DJ’s de leukste hit van toen en nu. Mis deze kans niet om de kerst in stijl in te luiden.

Haal nu jouw EARLY BIRD kaarten voor een betoverende start van de feestdagen en beleef een onvergetelijke avond vol warmte, muziek en plezier!

EARLY BIRD KAARTEN ZIJN HIER TIJDELIJK SLECHTS 12,50 euro (op=op).

Normale kaarten zijn 20 euro per stuk.

Liever een VIP tafel? Stuur een WhatsApp bericht naar 0626328025

Caribbean Christmas Party

Zaterdag 23 december 2023

Van 23.00u – 04.00u

Sir Winston Club Rijswijk

Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren in de garage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park

(NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk)

Surinaamse catering aanwezig by Royal java Food

Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.