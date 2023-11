RBTP houdt drie mannen aan na inbraak in container

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft begin deze week drie mannen aangehouden die verdacht worden van inbraak in een container.

Een 37-jarige ondernemer deed afgelopen weekend aangifte bij de politie nadat hij had ontdekt dat het slot van de container, waarin hij zijn gereedschappen bewaard, was open gebroken.

De Surinaamse politie werd over de inbraak gealarmeerd en kwam ter plaatse voor onderzoek. Na goed speurwerk werden de verdachten in beeld gebracht en zijn S.S.(40), R.B.(28) en N.B.(27) aangehouden en overdragen aan de politie van Geyersvlijt ter voorgeleiding.

Ook het voertuig waarmee het strafbaar feit werd gepleegd is door de politie in belang van het onderzoek beslag genomen. Een deel van de gestolen gereedschappen is achterhaald en in beslag genomen.

De verdachten zijn na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld.