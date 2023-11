Man trekt vuurwapen omdat vrouw geen relatie meer met hem wil hebben

Een 28-jarige man die zijn ex-vriendin zware vuistslagen toebracht en met een vuurwapen bedreigde, is afgelopen weekend door de Surinaamse politie aangehouden. De stoppen sloegen door bij de man nadat de 20-jarige vrouw duidelijk maakte geen relatie meer met hem te willen, meldt het Korps Politie Suriname .

Uit het onderzoek blijkt dat het slachtoffer P.M. met haar zus P.R. en hun minderjarige kinderen thuis was, toen de verdachte R.P. de woning op een adres in het ressort Latour aandeed. Uit vrees voor de verdachte maakte de zus de deur dicht, waarna R.P. flink tekeer ging tegen de twee zussen en op een bepaald moment de deur open trapte.

Hij verschafte zich toegang tot de woning en bracht zijn ex-vriendin vuistslagen toe op haar gehele lichaam. Het slachtoffer zag kans weg te rennen, maar werd achterna gezeten door de verdachte.

De jongedame stopte op een gegeven moment en maakte de verdachte heel duidelijk dat ze geen relatie meer met hem wilde hebben. Dit viel niet in goede aarde bij hem en de man haalde een vuistvuurwapen uit zijn tas.

Toen de vrouw dat zag, rende zij naar de buren en sprong over de schutting om zich schuil te houden. Nadat de verdachte de plek had verlaten, begaf zij zich weer naar haar woning en schakelde de politie in.

De verdachte R.P. werd opgespoord en na zijn aanhouding op 11 november 2023 ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.