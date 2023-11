DAMARU is samen met The Love Messengers in Europa en op vrijdag 24 november exclusief live te zien in Club Clare in het centrum van Rotterdam.

Hun laatste optreden in Nederland was bijna vier jaar geleden en daarom wordt het extra speciaal aan de vooravond van Srefidensi!

Maar er is meer want ook ONE MAN is die avond van de partij. Tussendoor draaien GILLY GONZALES en MEO MANIA de lekkerste hits.

Kaarten zijn op de dag zelf 30 euro maar in de voorverkoop verkrijgbaar als Early Bird voor slechts 19,50 euro. Wacht niet te lang en regel je kaarten meteen hier via Eventbrite.

Het optreden vindt plaats in Club Clare gevestigd aan de Coolsingel nr. 18 in het centrum van Rotterdam bij Hofplein.

Er zijn ook VIP tafels beschikbaar vanaf 500 euro. App 0645971543 en regel je tafel vandaag nog.

DAMARU & THE LOVE MESSENGERS live in Rotterdam

Vrijdag 24 november 2023

23.00u – 05.00u

Club Clare – Rotterdam Centrum

Coolsingel 18 (bij Hofplein)

Toegang 21+

Kaarten 30 euro – Early Birds 19,50 euro.