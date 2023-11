Gajadien: “Goudconcessiehouders zijn vaak hele grote invloedrijke personen”

Het is volgens VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien in principe niet moeilijk voor de overheid om meer inkomsten binnen te halen uit de goudsector in Suriname. “Ik zou beginnen bij de concessiehouder. Maar vaak zijn die concessiehouders heel grote invloedrijke personen in deze samenleving. Dus a no mang”, zei de politicus in een radio-interview.

De Surinaamse volksvertegenwoordiger voerde aan dat het in de praktijk voorkomt dat concessiehouders hun vergunningen doorverhuren aan derden en zittend in Paramaribo rijk worden van het percentage dat zij ontvangen uit de goudwinningsactiviteiten van de huurder.

“De Staat krijgt dan alleen 5,5% aan royalty. De man die de concessie heeft levert elk jaar rapporten in bij de GMD (Geologische Mijnbouwkundige Dienst) over hoe geweldig er daar geproduceerd is. En die rapporten worden ingediend om zijn concessie in stand te houden. Maar er is geen link met de Belastingdienst. Gaat u bij de Belastingdienst kijken. Misschien is hij niet eens geregistreerd”, stelde hij.

Volgens de VHP-topper zijn er ook gevallen waarbij concessiehouders wel bij de Belastingdienst in Suriname staan geregistreerd, maar over een document beschikken waarop staat dat zij vrij van belastingen mogen opereren.

“Dus die man regelt een vrij van belasting of dat hij betaald heeft of iets. Dat is het”, aldus de politicus.

Een andere drogreden die de concessiehouders vaak gebruiken is dat zij aangeven dat er illegale goudzoekers op hun concessies actief zijn en dat zij op basis hiervan ook geen belasting kunnen afdragen.

Door de concessiehouder aan te pakken kan een zekere mate van druk op deze sector worden uitgevoerd. Want indien een concessiehouder de belastingen niet afdraagt, is het dan gemakkelijk om gewoon de vergunning/concessie van deze persoon in te trekken.

De commissie ordening kleinschalige goudsector staat al geruime tijd onder leiding van vicepresident Ronnie Brunswijk, die zelf ook belangen in deze sector heeft. Deze commissie heeft in de praktijk tot nu toe weinig kunnen realiseren.