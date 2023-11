Nederlander met ruim 6 kg cocaïne aangehouden op Zanderij

Het Bestrijding Internationale Drugsteam (BID-Team) heeft afgelopen week een Nederlander met 6,2 kg cocaïne in zijn koffer aangehouden op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname.

De reiziger viel tijdens visitatie door de mand toen hij op het punt stond om naar Nederland te vertrekken.

De Nederlander verklaarde dat hij de koffer bij aankomst op de luchthaven heeft ontvangen van een zekere man genaamd ‘Dompoe’. Hij vertelde de politie niet veel te weten over de verstrekker. De drugs is in beslag genomen.

De verdachte is na te zijn voorgeleid en afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.