Ministeries werken samen aan resocialisatie en re-integratie van personen in gevangenis

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname en minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken hebben een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend om middels het verzorgen van vakscholing en ondernemerschapstraining gedetineerden handvaten te bieden om na hun detentie aan de slag te kunnen, hetzij als werknemer, hetzij als micro-ondernemer.

Het gaat om een project van het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie (Juspol) in samenwerking met het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ).De ondertekening van de MOU heeft plaatsgevonden op 1 november 2023 op Juspol.

Minister Kenneth Amoksi gaf aan blij te zijn met deze samenwerking, zodat personen, vooral jongeren, die een tweede kans verdienen in de maatschappij, een vak kunnen leren. Minister Mac Andrew heeft benadrukt dat personen soms door bepaalde omstandigheden belanden in een ongunstige situatie en derhalve een kans verdienen om na hun detentie hun leven weer vorm te geven.

Zowel minister Mac Andrew als minister Amoksi gaven aan te beseffen, dat tijdens het sollicitatie proces een strafblad vaak een struikelblok vormt om aan een baan te komen. Dit is een van de redenen waarom zij vaktrainingen zien als de beste manier waarop deze personen geholpen kunnen worden. Minister Mac Andrew heeft te kennen gegeven dat de toevoeging van de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), beide werkarmen van AWJ, daarom noodzakelijk is bij dit project.

De SPWE kan volgens Mac Andrew deze doelgroep het nodige bijbrengen om aan de slag te kunnen als micro-ondernemer met de opgedane kennis en vaardigheden van de vaktrainingen. Als grootste vaktrainingsinstituut binnen de overheid zal de SAO de doelgroep de nodige vakkennis en kunde bijbrengen.

Minister Amoksi riep partijen op om voortvarend te handelen, zodat de trainingen snel van start kunnen gaan. Dit project zal bijdragen aan de resocialisatie en re-integratie van gedetineerden in de maatschappij. De MOU is getekend in bijzijn van: Joyce Pané-Alfaisi (Hoofd Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA),Seeta Nabi (Opper Penitentiair Ambtenaar, tevens trekker is van dit project), Shamora Troenopawiro (Staf medewerker Juspol), alsook Naomi Esajas-Friperson (Onderdirecteur Arbeidsmarkt op AWJ en Voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO alsook Voorzitter Raad van Toezicht van de SPWE), Joyce Lapar (Directeur SAO) en Etienne Etman (Directeur van SPWE).