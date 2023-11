Grasbrand slaat over op terrein met auto’s

Aan de Trombonestraat in Suriname is een grasbrand vanmorgen overgeslagen op een terrein met meerdere sloopauto’s. Een daarvan brandde vervolgens in z’n geheel af (foto).

De Surinaamse brandweer werd rond 10.30u gealarmeerd en arriveerde binnen korte tijd ter plaatse. Een sloopauto had reeds vlam gevat en werd door het vuur vernietigd.

Door kordaat optreden kon worden voorkomen dat meerdere autowrakken in vlammen opging. De brand was daarna snel onder controle en kon zich niet verder verspreiden.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Kwatta was ter plaatse in verband met het onderzoek.