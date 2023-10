Vanavond Borgoe meets Parbo indoor festival in de Maassilo Rotterdam

Vanavond, zaterdag 14 oktober 2023, gaan we weer lekker los in de Maassilo Rotterdam op het grootste Surinaams Indoor Festival van Nederland: BORGOE meets PARBO. En het wordt de beste editie ooit! Dus regel je kaarten nu meteen hier via Eventbrite want dit mag je zeker niet missen. Lees hier wat je kunt verwachten:

*AREA 1

In de main area ontvangen we dit keer de man die afgelopen jaar alleen maar uitverkochte shows heeft gegeven: FRENNA! Verder kun je op de main stage genieten van de populaire bands LA ROUGE en PASSION en onze top DJ’s Jayh Martina, Latu, Gilly Gonzales, Shann, Charissa Jong en MC D-jay. Uiteraard hebben we ook een special guest die avond.

*AREA 2

Maar er is meer want ook VOLTAGE is erbij en neemt een hele area over! Met Kalibwoy, Andy Safado, DJ Jah, Don James, Rockefellababe en de Voltage Soundsystem! Voltage is ‘RAW & UNCUT’ zonder poespas, tikkeltje ondeugend, een vleugje sexy maar toch net over het randje met een ware smeltkroes van diverse Caribische stijlen zoals Reggae, rubadub, dancehall, bubbeling, calypso, soca en zouk.

*AREA 3

De vaste area 3 is er eentje voor food & chill: waar lekker eten, verfrissende cocktails, en ontspanning samenkomen! In deze area kun je even helemaal tot rust komen. Schuif gezellig aan, ontmoet nieuwe vrienden en laat je smaakpapillen verwennen terwijl je geniet van de relaxte sfeer. Powered by BOCA BBQ.

Begin de herfstvakantie met een knal, haal je kaarten snel en laat je verrassen door de unieke Surinaamse sfeer, geweldige muziek, en de gezelligste mensen. BORGOE meets PARBO belooft een feest te worden dat je niet wil of nog beter MAG missen!

BORGOE meets PARBO

zaterdag 14 oktober 2023

Maassilo Rotterdam

23.00u – 05.00u (deuren sluiten om 03.00u)

Minimale leeftijd 18 jaar (ID verplicht)

Geen petjes en/of trainingspakken

Contact via WhatsApp: +31645971543

Info en tickets: www.borgoeparty.nl