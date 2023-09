Kapster bij thuiskomst overvallen, mishandeld en beroofd

Een kapster in Suriname is afgelopen nacht door twee gemaskerde en met houwers gewapende criminelen bij thuiskomst overvallen, mishandeld en beroofd. Dit gebeurde aan de Moeristraat in het dorp Hollandsekamp te Zanderij.

Volgens het 47-jarige slachtoffer D.W. kwam ze thuis aan met haar auto. Ze stapte uit en ging via de voordeur naar binnen. Nadat ze de deur had dichtgetrokken trapten twee mannen die open en drongen het huis binnen.

Ze mishandelden het slachtoffer en doorzochten haar woning annex salon. De daders maakten onder andere een halsketting, vier ringen en een telefoon buit. Haar huis en salon zijn helemaal overhoop gehaald.

Vervolgens verlieten de rovers de plaats met een gereedstaande auto, waarmee ze plaats hadden aangedaan. De onderneemster liep vanwege de mishandeling letsel op in haar gelaat en aan haar benen.

De politie van Rijsdijk was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders zijn geen spoor te bekennen.