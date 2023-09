Zanger Rennie Ramnarine van Dil-E-Nadan overleden

Zanger en gitarist Rennie Ramnarine uit Trinidad en Tobago, bekend van de chutney soca band Dil-E-Nadaan, is vanmorgen overleden. Dat heeft de band zelf bekend gemaakt.

In een verklaring schrijft de band “Aan de familie, vrienden en al zijn dierbare fans die onze broer, Rennie Ramnarine, liefhadden en koesterden. Het spijt ons te moeten aankondigen dat hij niet langer bij ons is in deze fysieke wereld.”

Vernomen wordt dat de zanger een paar jaar geleden te maken kreeg met chronisch nierfalen en vanochtend vroeg is overleden.

Rennie Ramnarine is een broer van Raymond Ramnarine, die ook in Suriname bekend zijn geworden met de band.