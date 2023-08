In beslag genomen binnengesmokkelde ara’s net voor teruggeven aan Brazilianen gestolen

De politie in Suriname is op zoek naar een partij beschermde ara’s die afgelopen weekend zouden zijn gestolen bij Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) te Zanderij. Het gaat om 29 blauw gevederde ara’s (foto) die alleen in Brazilië voorkomen.

Volgens de Surinaamse politie is dinsdagmorgen 22 augustus 2023, op het politiebureau Zanderij, door een jachtopziener aangifte van diefstal van een partij raven gedaan. Het gaat om 29 beschermde raven van het soort Laeri-ara, blauw gevederd, witte wang, net boven de snavel die alleen in Brazilië voorkomen, schrijft KPS.

Deze beschermde vogels, die een straatwaarde zouden hebben van 20.000 USD, zijn in de maand juli 2023 het land binnengesmokkeld en door de politie in beslag genomen te Garnizoenspad. De vogelsoorten waren ondergebracht bij LBB en zouden op dinsdag 22 augustus 2023 na overleg met de Braziliaanse autoriteiten wederom worden opgehaald.

Uit het voorlopige onderzoek van de politie is gebleken dat de verdachten 23 van de raven die goed beveiligd in een garage waren ondergebracht die dinsdag tussen 01.00 uur en 03.00 uur in de ochtend hebben weggenomen. De verdachten zijn eveneens met de sloten waarmee de garage was beveiligd er vandoor gegaan.

Er zijn tot nog toe geen verdachten aangehouden, maar een voertuig is wel in beeld gebracht. “Op de samenleving wordt het beroep gedaan alert te zijn en inlichtingen hieromtrent gelijk doorspelen aan ieder politiebureau of op het nummer 115 van het Command Center”, aldus de politie.