Ghaliet M. en vader doen aangifte tegen mishandelende agenten

Ghaliet M. en zijn vader A.M. hebben elk afzonderlijk aangifte gedaan tegen de politieambtenaren, die hem in de nacht van zaterdag op zondag 20 augustus zouden hebben mishandeld bij zijn aanhouding.

Ghaliet mishandelde een leverancier zonder aanleiding. Nadat de beelden viraal gingen op social media en er aangifte tegen de agressieveling werd gedaan werd hij door de politiemannen bij zijn appartementencomplex te Noord opgehaald.

Hij werd daarbij op beestachtige wijze en tot bloedens toe mishandeld, zegt de vader in gesprek met Waterkant.Net. De vader zegt dat hij beelden heeft van deze aanhouding. Ook zijn er veertien namen van getuigen opgegeven bij de Surinaamse politie.

Volgens KPS zou Ghaliet zich bij zijn de aanhouding hevig hebben verzet tegen de politie. “Die was genoodzaakt het verzet met verenigde krachten te breken”, schreef de politie.

Nadat de vader maandag aangifte deed bij Onderzoek Personeelszaken (OPZ) gaf de procureur-generaal meteen opdracht aan OPZ om de zaak grondig te onderzoeken.

Ghaliet werd maandag door het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. Volgens zijn vader heeft zijn zoon vandaag aangifte bij OPZ gedaan.

“Ik wil in dit stadium niet in details treden, omdat ik vertrouwen heb in de pg en OPZ. Het recht zal zegevieren. De kaak van mijn zoon is kapot geslagen, twee kiezen zijn eruit geslagen en hij heeft een oorperforatie opgelopen. Mijn zoon wordt morgen met spoed opgenomen in het Academisch Ziekenhuis. Hij wordt met spoed geopereerd‚ÄĚ, zegt de vader tegen de redactie.